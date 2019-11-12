HIV farkındalığını artırmak için belgesel hazırlandı

Birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan HIV enfeksiyonuna dikkati çekmek amacıyla bu alanda çalışan bilim insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla hazırlanan "Türkiye'de HIV" belgesinin ilk gösterimi yapıldı.

HIV farkındalığını artırmak için belgesel hazırlandı
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Geçen yüzyılın başlarında ortaya çıkan ve birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan HIV enfeksiyonuna dikkati çekmek ve toplumda farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanan "Türkiye'de HIV" belgeseli tanıtıldı.

Sabancı Üniversitesi ev sahipliğinde Gilead Sciences Türkiye'nin desteğiyle Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlenen 4. Ulusal Duyarlılık Konferansı, HIV/AIDS alanında çalışan bilim insanlarını ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini bir araya getirdi.

Konferansta, HIV virüsü konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gazeteci Cüneyt Özdemir ve ekibi tarafından hazırlanan "Türkiye'de HIV" belgeselinin ilk gösterimi yapıldı.

Uluslararası AIDS Sağlık Hizmeti Sağlayıcıları Derneği (IAPAC) Başkanı Dr. Jose M. Zuniga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "insan immün yetmezlik virüsü" olarak tanımlanan HIV'in, her yaştan insanı etkileyebileceğini söyledi.

HIV'in etkili bir tedavi yöntemi bulunduğunu anlatan Zuniga, HIV'li bireylerin ilaçlarını düzenli kullandıkları sürece virüsü bulaştırma riski taşımadığının altını çizdi.

Zuniga, ileri evrelerde tedavi edilmeyen HIV'in semptomlarının yönetiminin zor olduğunu ama modern tedavilerin gelişmesiyle artık bu sorunların ortadan kalktığını ve bu hastaların normal bir hayat yaşadıklarını ifade etti.

"HIV'le mücadelede BM ile eş güdüm içerisinde çalışıyoruz"

HIV'in çoğunlukla cinsel yolla bulaştığını vurgulayan Zuniga, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kan ve virüsün olduğu şırıngaların paylaşılmasıyla da bulaşıyor. Önleme metotları arasında ilaç kullanımı, cinsel temaslarda korunma ve temiz enjektör sağlanması var. HIV artık ölümcül değil, kronik bir hastalık olarak görülüyor ve başarılı tedaviyle de yönetilebiliyor. Aynı zamanda bu tedavinin önleyici bir etkisi de var. Yani tedavi kullanıldığı sürece HIV negatif partnere bulaşma riskini ortadan kaldırıyor. Dünyada da mortalite riski azalıyor. Türkiye'de tedaviye ulaşan insanlarda başarı ve viral baskılama oranları çok yüksek. Ancak Türkiye'de HIV pozitif bireylerin yüzde 50'si HIV statüsünü biliyor. O yüzden daha çok tanıya, teste yönelmek gerekiyor ki HIV'le yaşayan bireyler tedaviye ulaşarak normal bir ömür sürebilsin."

HIV'le mücadelede Birleşmiş Milletler (BM) ile eş güdüm içerisinde ve HIV yükü yüksek 300 şehirle ortaklaşa çalıştıklarını aktaran Zuniga, siyasi irade, kamu sağlığı liderliği ve sivil toplumun katılımıyla bu virüse dünya çapında son vermek istediklerini belirtti.

"HIV testlerini anonim olarak sağlayan merkezler çok önemli"

Gilead Sciences Türkiye Genel Müdürü Şebnem Girgin, HIV'in bulaşıcı bir virüs olduğuna, bu nedenle Türkiye'de ve dünyada HIV'li bireylerin sayısının arttığına dikkati çekti.

HIV'in nasıl bulaştığı konusunda toplumda farkındalığın az olduğunu belirten Girgin, geçen yıl Hacettepe ve Başkent üniversitelerinin yaptığı çalışmada, özellikle gençlerden oluşan kesimin yüzde 77'sinin HIV virüsüne ilişkin bilgisinin olmadığının ortaya konulduğunu aktardı.

HIV'li bireylerin "sosyal dışlanma" ve "damgalanma" endişesi taşıdıklarını anlatan Girgin, şunları kaydetti:

"Bireyin, HIV bulaştığıyla ilgili bir şüphesi olması durumunda kimliğini vermeksizin test alıp durumunu öğrenebileceği anonim test merkezleri son derece önemli. Bunlar dünyanın bütün ülkelerinde özellikle yerel yönetimlerin ve belediyelerin desteğiyle ön plana çıkan, HIV testlerini anonim olarak temin eden ve danışmanlık sağlayan merkezler. Bunun örnekleri ülkemizde de var. Bildiğim kadarıyla 6-7 belediye bu hizmeti sunuyor ama bunun artırılması da en önemli hedefimiz. Yine bu merkez HIV'li bireylerin test olup tedavilerine erişimlerini sağlayacaktır."

Girgin, 30 yıldır HIV virüsüne karşı tedaviler keşfettiklerini ve bilimsel araştırmalar yürüttüklerini dile getirerek, HIV'li bireylerin tedavi oldukları sürece diğer sağlıklı insanlar gibi toplumda yer alabilecekleri ve hayatlarına normal bir şekilde devam edebilecekleri konusunda farkındalık yaratmak için #EnBüyükHastalığım başlığıyla bir sosyal sorumluluk projesi başlattıklarını sözlerine ekledi.

"AIDS'e karşı farkındalık yaratmaya çalışıyoruz"

Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Keyman da Sabancı Üniversitesinde kurulduğu 1999'dan bu yana öğrencilere toplumsal sorunlarla ilgilenebilmeleri ve sivil toplum örgütleriyle birlikte sorunların çözümüne katkı bulunmaları için "Toplumsal Duyarlılık" projesi adı altında zorunlu bir ders verdiklerini anlattı.

Ders kapsamında yaklaşık 15 bin öğrencinin 66 bine yakın insanın sorununa çözüm bulmak için çalıştığını, son 4 yıldır da bu projeyi konferansa dönüştürme kararı alarak gençler, kadınlar ve ebeveynlerle ilgili her yıl bir tema belirleyerek konferans yaptıklarını belirten Keymen, "Bu yılın da konusu sağlık alanında oldu. AIDS hastalığına karşı mücadelede farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Hem üniversitedeki öğrencilerin toplumla ilişkisini ortaya çıkarması hem de toplumun genelini ilgilendiren sorunların çözümünde üniversite sivil toplum iş birliğini göstermesi bağlamında önemli bir toplantı." şeklinde konuştu.

Muhabir: Zeynep Rakipoğlu

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
GÖLLER BÖLGESİ TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTA DA BULUŞUYOR…
Aranan şahısları Isparta'da Emniyet ekipleri yakaladı
Önder Şekerleme AVM 3. Şubesini Yeniledi
81 ilde ucuza arsa: Tek bir şartı bulunuyor
e-Devlet'ten 600 yeni hizmet!
Dünyada çifte indirim Türkiye’de zam
Ispartalı şehidimizin ismi köyündeki kütüphaneye verildi
Isparta'da 26 ayrı bölgede 145 bin fidan dikildi
Yalvaç'ta Fidanlar Toprakla Buluştu
Keçiborlu'da Fidanlar Toprakla Buluştu
Yüzlerce Fidan Uluborlu'da Toprakla Buluştu
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde 4 bin fidan dikildi
İndirim almak için bunu sakın yapmayın! Pahalıya patlayabilir
RTÜK harekete geçti! Ekrana yemek ayarı
TED Isparta Koleji'nde 10 Kasım Anma Programı
Eğirdir Elması Mehmetçiklerimize Ulaştı
Büyük Önder Atatürk Muğla, Isparta ve Burdur'da anıldı
Isparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde Balık
Yazar H. Hüseyin Çitim TED Isparta Koleji öğrencileri ile buluştu
Para cezası bulunanlar dikkat! Yüzde 25 indirim müjdesi
Isparta'da Uzman Erbaşlar Yemin Etti
TÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYOR
Isparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağı
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Isparta'da : "Ekimde 133 terörist etkisiz hale getirildi"
Yalvaç'taki tarihi "Keçe Evi" restore edildi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

SENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDISENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDI07 Kasım 2019
Isparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralıIsparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı07 Kasım 2019
TÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYORTÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYOR08 Kasım 2019
İtimat Mobilya'da bu ürünlerde büyük fırsat!İtimat Mobilya'da bu ürünlerde büyük fırsat!06 Kasım 2019
Isparta'da Uzman Erbaşlar Yemin EttiIsparta'da Uzman Erbaşlar Yemin Etti08 Kasım 2019
Isparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklamasıIsparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklaması07 Kasım 2019
Kredi kartında düzenleme Artık bankaya gitmenize gerek kalmayacakKredi kartında düzenleme Artık bankaya gitmenize gerek kalmayacak07 Kasım 2019
Isparta'da Yüksel Ergül Giyim Dünyası kış koleksiyonları reyonlarda yerini aldıIsparta'da Yüksel Ergül Giyim Dünyası kış koleksiyonları reyonlarda yerini aldı08 Kasım 2019
Isparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağıIsparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağı08 Kasım 2019
Isparta'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralıIsparta'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı06 Kasım 2019
Isparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde BalıkIsparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde Balık09 Kasım 2019
Isparta'da etkin trafik denetimleri yapılıyor!Isparta'da etkin trafik denetimleri yapılıyor!06 Kasım 2019
Harmanörenli Çocuklar BAKA’yla Daha da GüçlüHarmanörenli Çocuklar BAKA’yla Daha da Güçlü07 Kasım 2019
Isparta'da kapalı yöntemle pankreas ameliyatı yapıldıIsparta'da kapalı yöntemle pankreas ameliyatı yapıldı07 Kasım 2019
Para cezası bulunanlar dikkat! Yüzde 25 indirim müjdesiPara cezası bulunanlar dikkat! Yüzde 25 indirim müjdesi09 Kasım 2019
Yalvaç'ta Fidanlar Toprakla BuluştuYalvaç'ta Fidanlar Toprakla Buluştu11 Kasım 2019
Isparta'da hırsızlık operasyonları! 5 kişi yakalandıIsparta'da hırsızlık operasyonları! 5 kişi yakalandı06 Kasım 2019
Isparta'da keklik avlayan kişiye 3 bin 304 lira cezaIsparta'da keklik avlayan kişiye 3 bin 304 lira ceza07 Kasım 2019
Yazar H. Hüseyin Çitim TED Isparta Koleji öğrencileri ile buluştuYazar H. Hüseyin Çitim TED Isparta Koleji öğrencileri ile buluştu09 Kasım 2019
Isparta'da İl AFAD'dan 10 Kasım Siren Uyarısı!Isparta'da İl AFAD'dan 10 Kasım Siren Uyarısı!08 Kasım 2019