Hırsızlık zanlısı uygulama sırasında yakalandı

Alanya'da bir iş yerinden 40 bin lira çaldığı iddiasıyla aranan zanlı, jandarma ekiplerince yapılan uygulamada gözaltına alındı

Hırsızlık zanlısı uygulama sırasında yakalandı
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - Alanya'da bir iş yerinden 40 bin lira çaldığı iddiasıyla aranan zanlı, jandarma ekiplerince yapılan uygulamada yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uğrak Mahallesi Aydap mevkisinde yapılan uygulama sırasında, şüpheli tavırlar sergileyen Uğur K'yi durdurdu.

Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu ve parmak izi kontrolü yapılan şüphelinin, 8 Eylül'de Demirtaş Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 40 bin lira çalınması olayına karıştığı tespit edildi.

Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

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