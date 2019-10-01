MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili aralarında, üzerinden 6 farklı kimlik çıkan kadının da yer aldığı 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçede farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik takibin ardından hırsızlık şüphelisi olarak belirlenen ve çeşitli suçlardan aranan G.K, C.Y, S.G. ve H.Y. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlılardan "Kraliçe" lakaplı G.K'nin üzerinden 6 sahte kimlik çıktığı öğrenildi.