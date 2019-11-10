Hindistanlı hacıların Pakistan'a vizesiz girmesini sağlayan Kartarpur Koridoru açıldı

Hindistan sınırına 4,5 kilometre uzaklıktaki tapınağa ulaşan koridorun açılışına Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ın eski başbakanı Manmohan Singh ve siyasetçiler de katıldı.

Hindistanlı hacıların Pakistan'a vizesiz girmesini sağlayan Kartarpur Koridoru açıldı
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Isparta Düğün Salonları

İSLAMABAD - Pakistan'daki, Sihizmin en önemli dini mekanı olan Gurdvara Darbar Sahip tapınağına Hindistanlı hacıların vizesiz girmesini sağlayan Kartarpur Koridoru, Sihizmin kurucusu Baba Nanak'ın 550. doğum gününde açıldı.

Hindistan sınırına 4,5 kilometre uzaklıktaki tapınağa ulaşan koridorun açılışına Pakistan Başbakanı İmran Han, kendisi de Sih olan Hindistan'ın eski başbakanı Manmohan Singh, Hindistan'ın Pencap eyaleti başbakanı Navjot Singh Sidhu ile Pakistanlı siyasetçiler ve dünyanın dört bir yanından hac ibadeti için gelen Sihler katıldı.

Açılışta konuşan Han, Sihlerin hac dönemini kutlayarak, "Dünyaya gelen tüm peygamber ve din kurucularının tek mesajı, adalet ve barıştı. Baba Nanak da insanlara, birlikte yaşamayı ve nefretin yayılmasını engellemeyi öğretti." ifadelerini kullandı.

Han, bölgede, Keşmir sorunu başta olmak üzere fakirlik ve adalet sorunu çözüldüğünde barışın ve refahın da sağlanacağını vurguladı.

"Pakistan kalpleri kazandı"

Hindistan'dan gelen konuklar adına konuşan Pencap eyaleti başbakanı Navjot Singh Sidhu, Pakistan'ın Kartarpur Koridoru ve tapınak çevre düzenlemesiyle ilgili attığı adımları överek, "Pakistan, kazanacaklarına ve kaybedeceklerine bakmadan çok cesur bir adım attı. Tarih, Han gibileri yazacak. Pakistan attığı bu adımla Sihlerin kalbini kazandı." diye konuştu.

Sidhu, dünyadaki Sihlerin Pakistan'ın sesini duyuracağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sihler, 4 jenerasyon boyunca ibadetlerini yapmakta zorluk yaşadı. Pakistan hükümeti ise 140 milyon Sih için bu koridoru açtı. Büyük İskender nasıl bu bölgeyi korku ve güçle ele geçirdiyse, Han da kalpleri kazanarak bölgenin yeni İskender'i oldu."

Singh, hacılarla koridordan yürüdü

Hindistan'ın eski Başbakanı Manmohan Singh, Pakistan'a hacılarla koridordan yürüyerek girdi.

Sınırda, basın mensuplarına konuşan Singh, "Umarım bu proje, Hindistan ile Pakistan arasında ilişkilerin düzelmesi için bir başlangıç olur." dedi.

Singh, Pakistan hükümetine teşekkür ettiklerini de dile getirdi.

Hindistan Başbakanı Modi, açılış dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Pakistan Başbakanı'na, Hindistan'ın isteklerini gerçekleştirdiği ve Kartarpur hayalini gerçeğe dönüştürdüğü için teşekkür ediyorum." dedi.

Hacılar, erken saatte gelmeye başladı

Hac mevsiminin başlaması ve koridorun açılmasıyla dünyanın dört bir yanından Sih hacılar, sabahın erken saatlerinde Gurdvara Darbar Sahip tapınağına gelmeye başladı.

Tapınak avlusuna ayakkabılarını çıkararak giren ziyaretçilere, erkek hacıların başını örtmek için kullandığı "türban" adı verilen örtüler dağıtıldı.

Hindistan'dan giren hacılar ise kendileri için kurulan gişelerde 20 dolar ödeyerek vizesiz ve pasaportsuz şekilde Pakistan'a girdikten sonra koridor boyunca 4,5 kilometre yürüyerek ya da otobüslere binerek tapınağa ulaştı.

"Buraya geldiğim için çok mutluyum"

Gurvinder Singh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır tapınağa Hindistan'dan dürbünle bakarak ibadet ettiklerini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Pakistan'a ilk kez geldim. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Burası bizim için en önemli tapınakların başında geliyor. Buraya daha önce gelen arkadaşlarım, eski halinde sadece tapınak binası olduğunu, avlu ve çevre düzenlemesi olmadığını söylemişlerdi ama görüyorum ki 10 ay gibi bir sürede harika bir iş çıkarılmış."

Pakistan hükümeti, hac mevsimi olan kasım ayı boyunca Hindistan'dan 5 binin üzerinde hacının ülkeye giriş yapacağını, toplamda ise günlük 10 binin üzerinde Sih'in tapınağa geleceğini açıkladı.

Kartarpur Koridoru

Sihler tarafından hac bölgesi kabul edilen Pakistan-Hindistan sınırı yakınlarındaki Gurdvara Darbar Sahib tapınağına, sınırdan bir koridor ve sınır geçişi kurulması fikri, ilk olarak 1988'de gündeme gelmişti. Ancak proje, iki ülke arasındaki gerginlik nedeniyle sürekli ertelenmişti.

Sihizm inancının kurucusu Baba Nanak'ın 18 yıl yaşadığı ve öldüğü tapınağı ziyaret edemeyen Sihler, ibadetlerini Hindistan'daki bir başka tapınaktan Gurdvara Darbar Sahib'e dürbünlerle bakarak yapıyordu.

Hacıların, Pakistan'daki tapınakları kolaylıkla ziyaret edebilmesi için son adım, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın yemin töreninin düzenlendiği Ağustos 2018'de atılmıştı.

Han, yemin törenine katılan Sidhu'ya, 2018 hac ziyaretine izin verileceği, 2019'da ise geçidin tamamlanmasıyla hac döneminde Pakistan'a vizesiz giriş izni sözü vermişti.

Proje kapsamında Pakistan, Hindistan sınırından başlayan koridor üzerine bir köprü ve yol inşa etmiş, tapınak avlusunu ise genişleterek ibadet alanını büyütmüştü.

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