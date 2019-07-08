MERSİN (AA) - Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Türkiye ile Hindistan arasında 8,5 milyar dolar seviyesinde ticaret hacmi olduğunu vurgulayarak, "Türkiye bizim en fazla ticaret yaptığımız altıncı ülke." dedi.

Bhattacharyya, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i makamında ziyaretinde yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz'i ilk kez ziyaret ettiğini, Hatay'ın ardından Mersin'e geldiğini söyledi.

Hindistan ile Mersin'in ikliminin benzediğini ifade eden Bhattacharyya, Mersin ile Hindistan arasında gelecekte daha çok bağ olacağına inandığını belirtti.

Ekonomi, ticaret ve bilimsel değişim gibi değişik alanlarda karşılıklı iş birliği yapılabileceğini aktaran Bhattacharyya, "İki ülke arasında 3 noktada iş birliğini öngörüyoruz. Birincisi Ankara'da liderler seviyesinde ciddi bir iş birliği mevcut. İkincisi ekonomik bir öncülük ve üçüncü de kültürel olarak ilişki. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'na (MTSO) kayıtlı 10 Hindistanlı şirket bulanmakta ve daha çok ticaret üzerine çalışmaktalar." diye konuştu.

Bhattacharyya, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere de değinerek, "Türkiye ile Hindistan arasında 8,5 milyar dolar seviyesinde ticaret hacmi var. Türkiye bizim en fazla ticaret yaptığımız altıncı ülke. Bu ticaretin küçük bir bölümü de Mersin'den geliyor. Bunu da geliştirmek niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Hindistan'ın önemli bir ülke olduğunu söyledi.

Hindistan ile iş birliği yapmanın en büyük arzuları olduğunu vurgulayan Seçer, "Yükselen ekonomisi ve önemli özellikleriyle yapacağımız iş birliğinde karşılıklı önemli avantajlar yaratabiliriz. Ben bir belediye başkanı olarak bu kanaatteyim." dedi.

Bhattacharyya, daha sonra MTSO'da gerçekleştirilen "Hindistan Ülke Tanıtım Toplantısı"na katılarak iş adamlarına ülkesiyle ilgili bilgi verdi.