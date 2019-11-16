"Hijyenik Tuvalet Sağlıklı Gelecek" projesi

BURSA - Bursa'da "Hijyenik Tuvalet Sağlıklı Gelecek" projesinin tanıtımı yapıldı.

Bir otelin toplantı salonunda gerçekleşen tanıtıma, Unilever Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Leyal Eskin Yılmaz ile Unilever Ev Temizlik Kategorisi Pazarlama Direktörü Duygu Ersoy ve Toplantıya Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hilal Mocan da katıldı.

Temiz ve hijyenik tuvaletlerin bir ayrıcalık değil temel bir insan hakkı olduğuna inandıklarını söyleyen Unilever Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Leyal Eskin Yılmaz, devletin ilgili kurumları okulların fiziki şartlarını geliştirmek için kesintisiz çalışmalar yaptığını söyledi.

Yılmaz, Domestos olarak yapılan çalışmalara katkıda bulunmak istediklerini aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"8 yıldır devam eden okul programımızla 4 buçuk Milyon çocuğa ulaştık. 2018'de başlattığımız "Hijyenik Tuvalet Sağlıklı Gelecek" projemizle ise şu ana kadar İstanbul, İzmir, Erzurum, Adana, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Bursa olmak üzere 7 ilde 72 bin çocuğun eğitim gördüğü 95 okulun tuvaletlerinde iyileştirme çalışmaları gerçekleştirdik ve tuvaletlerde kullanılmak üzere temizlik ve hijyen paketleri sağladık. Ayrıca bu illerdeki 450 yardımcı hizmetler görevlisine doğru hijyen uygulamaları eğitimi verdik. Çocuklarımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları için bu çalışmalara kamu kurumları ile iş birliği halinde devam edeceğiz, okul tuvaletlerindeki hijyen standartlarına katkı sağlamak adına asla durmayacağız."

Unilever Ev Temizlik Kategorisi Pazarlama Direktörü Duygu Ersoy ise proje için domestoshijyenprojesi.com internet sitesi üzerinden gelen başvuruları değerlendirerek her yıl belirledikleri 40 okula ulaştıklarını ve ulaşmaya devam edeceklerini belirtti.

19 Kasım Dünya Tuvalet Günü'nde Migros'lardan alınan her bir Domestos için bir ürün de kendilerinin bağışlayacaklarını söyleyen Ersoy, "Bu sayede Gaziantep, Van, Diyarbakır ve Antalya illerimizde 100 binden fazla çocuğun eğitim gördüğü 200 okulun tuvaletleri için bir yıllık Domestos ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Hilal Mocan ise çocukların evlerinden sonra en fazla zaman geçirdikleri yerin okullar olduğunu okullarda, tuvaletlerin temizlik ve hijyen standardı yeterli olmadığında çocuklarda bu duruma bağlı hastalık riskinin artığını söyledi.



