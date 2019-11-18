Hezarfen Ahmed Çelebi tiyatro sahnesinden kanatlanacak

Okmeydanı'nda uçma denemeleri yaptıktan sonra Galata Kulesi'nden atladığı bilinen Hezarfen Ahmed Çelebi'nin "uçma" tutkusu sahneye aktarılacak.

Hezarfen Ahmed Çelebi tiyatro sahnesinden kanatlanacak
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de yer alan Hezarfen'in hikayesi, İstanbul Devlet Tiyatrosu (İDT) tarafından "Uçmak - Hezarfen Ahmed Çelebi" oyunuyla anlatılacak.

Ömer F. Oyal'ın kaleme aldığı iki perdelik oyun, yarın ilk kez tiyatroseverlerle buluşacak.

Dekoru, kostümleri ve kalabalık kadrosuyla dikkati çeken oyunun yönetmeni Hakan Çimenser, yaklaşık 2 aydır hazırlıklarını sürdürdükleri oyunun detaylarını AA muhabirine anlattı.

Aynı zamanda Devlet Tiyatroları Başrejisörü görevine de devam eden Çimenser, Anadolu insanının sahip olduğu tarihi geçmişe işaret ederek, "Biz onun içinde geçen hikayeleri bu tür dramatik sanatlarla çok daha iyi anlatabiliriz. Bu aslında okumaktan daha hızlı bir süreçtir. Tiyatro da sinema da diziler de bu işlevi yerine getirebilir. Önemli olan orada hassas davranmak, bunun dramatik bir kurgu olduğunu anlamak. Herkes açısından tarihsel gerçekler diye algılanıp farklı farklı yorumlar yapılması söz konusu oluyor ama aslında bunları yapmak ve anlatabilmek önemli." diye konuştu.

17. yüzyılın "orijinal" insanları

Çimenser, oyunun hedeflerine de değinerek, "Dünyada herhangi bir festivale gittiğimiz zaman bize en çok sorulan soru bu, 'Sizin hikayeleriniz nerede?' diyorlar. Biz, Devlet Tiyatroları Genel Müdürüyle biraz böyle düşünerek işe başladık. Yani hakikaten bizim hikayemiz ne? Biz onu tiyatronun gerçeği ve estetiğiyle, bugünkü haliyle gerçekten dünyaya anlatabiliyor muyuz, onlar bizim hikayelerimizi bu güçte ve estetikte seyredebiliyor mu? Hedefimiz buydu." ifadelerini kullandı.

Yeni ve yerli hikayeleri iyi kurgulamanın önemine dikkati çeken Çimenser, şöyle devam etti:

"Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde, Hezarfen Ahmed Çelebi'nin Galata Kulesi'nden Üsküdar Doğancılar Meydanı'na doğru uçtuğunu anlatması ve orada Lagari diye bir başkasının uzaya çıkmak için bir roketle kendisini göğe fırlatması, 17. yüzyılda böyle orijinal insanların yaşaması bizim ilgimizi çekmişti. Benim çocukluğumdan beri ilgimi çeker zaten. Onların hayatına dair hayal kurmak istedik. Ne yaşadılar o dönemde? İçinde bulundukları ortamda niçin böyle bir şey istediler? Neden böyle bir tutkuya sahiplerdi? Bunu anlatmak istedik."

Hakan Çimenser, Türk Hava Yollarının (THY) oyuna sponsor olduğunu belirterek, "THY devasa bir kurum. Dünyanın en önemli şirketlerinden biri haline geldi. Uçmak fikri üzerine... Zaman o kadar hızlı atlayarak ilerliyor ki biz çok öncelerden verilmiş bir kararın sonuçlarını yaşıyoruz bugün." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu oyun bizi anlatıyor"

Hezarfen'in ilim, fıkıh ve kelamla uğraşan bir medrese hocası olduğunun düşünüldüğünü aktaran Çimenser, etrafındakilerin inanmamasına rağmen, ölümle yüzleşen Hezarfen'in o atlayışı gerçekleştirdiğini ve uçmayı başardığını dile getirdi.

Başrejisör Çimenser, tarihe ait bu kesiti, kendi dünyalarını da ortaya koyup olabildiğince gerçek bir şekilde anlatmak istediklerini söyledi.

Oyunun 1582'lerde yapılmış bir şenlik sahnesiyle açıldığı kaydeden Çimenser, "Umarım izleyici de bunu sırtlayıp götürecek. Bunu onlardan istiyorum. Çünkü bu (oyun) bizi anlatıyor." dedi.

Çimenser, "Biz"i anlatan hikayelerin Devlet Tiyatrolarında anlatılmaya devam edeceğinin altını çizerek, "Kafamızda bu projeyi üçleme haline dönüştürecek uzun bir süreç var. O süreç içerisinde kendi insanlarımızdan ve geçmişimizden anlatacağımız hikayeler var." ifadelerini kullandı.

"Mitolojik bir kahramana dönüşen Hezarfen'in tutkusu"

Yönetmen Yardımcısı Ezgi Yentürk Çimenser de anlatım dili olarak yeni bir yöntem araştırdıklarını, oyunda görsel tasarımı, Anadolu motiflerini, tutku hikayesini ve gelenekselle moderni bir araya getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

"Aslında burada Hezarfen'i anlatırken, görünmez planda kendimizin de tutkularını anlatmış olduk." diyen Çimenser, şunları kaydetti:

"Bazı tarihçiler Hezarfen'in yaşamadığını iddia ediyor, bazı tarihçiler 'Yaşamıştır ama başka bir isimle yaşamıştır', bazıları 'Yaşamıştır ve Hezarfen adındadır' diyor. Çeşitli bilgiler var ama bizim için önemli olan ansiklopedik bilgi değil. Bizim için mitolojik bir kahramana dönüşen Hezarfen'in hikayesindeki o tutkuyu anlatabilmek önemli."

Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tiyatroseverlerle buluşacak

Yaklaşık 2 saat süren oyunda "Hezarfen Ahmed Çelebi"yi Tolga Evren, "Lagari Hasan Çelebi"yi Emir Çiçek, "Evliya Çelebi"yi ise Fikret Urucu canlandırıyor.

Eserde, Dizdar Orhan Kurtuldu, Ebru Unurtan Urağ, Erdoğan Aydemir, Zuhal Acar, Efe Erkekli, Onur Ulutaş, Bilal Ercan, Eray Cezayirlioğlu, Kubilay Ünal ve Ömer Faruk Çalışkan'ın aralarında bulunduğu geniş bir oyuncu kadrosu yer alıyor.

Müzikleri Fırat Akarcalı, koreografisi Orçun Okurgan tarafından yapılan oyunun dekor tasarımı Şirin Dağtekin Yenen, kostüm tasarımı Çevren Sarayoğlu, ışık tasarımı da Akın Yılmaz imzası taşıyor.

Video mapping yöntemi uygulanan oyunda ayrıca minyatür sanatçısı Hilal Arpacıoğlu'nun çalışmaları sahneye yansıtılıyor.

Prömiyeri yarın Mecidiyeköy Büyük Sahne'de yapılacak "Uçmak - Hezarfen Ahmed Çelebi", farklı tarihlerde aynı sahnede tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'dan 5 ülkeye "kemik çimentosu" ihracatı
Funcity yepyeni iç tasarımıyla daha çok eğlence sunuyor!
Gözde Balık Evi'nden efsanevi deniz ürünleri menüleri
Isparta'da uzman çavuş ve eşi evlerinde ölü bulundu
Isparta'da trafik kazası: direğe çarptı...
Osman Çullu Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası Isparta'da başladı
Isparta Tarım ve Hayvancılık Fuarından çok özel fotoğraflar!
Isparta'da Biyonik El Geliştirildi
Isparta Valisi Seymenoğlu, Keçiborlu'da
Yöresel ve doğal lezzetler Kolancı Şarküteri'de
​Anadolu Kilimi “Geleneğin Kalp Atışları” Programında Tanıtıldı
Isparta Tarımının En Prestijli Organizasyonu 15 YaşındaISPARTA TARIMININ EN PRESTİJLİ ORGANİZASYONU 15 YAŞINDA
Isparta’nın Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. Kez Kapılarını Açtı
ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Artık yeni çipli kimliklerle...
Isparta'da basketbol ve voleybol turnuvası... sultanlar sahaya iniyor!
İZRO'dan Isparta Gezisi... İzmir'den ilimize yerli turist gelecek
Isparta'da ​Kadınlar Emeklerini Kazanca Çevirebilecek
Isparta'da ​Otel Konforunda Olacak Yurtlar Yükseliyor
KIŞLIK GİYİM ÜRÜNLERİ KOZA TEKSTİL REYONLARINDA
Spor Bakanı Kasapoğlu Isparta'da ISUBÜ'de açılış törenine katıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Isparta'da
Bitkisel Üretim Desteklemeleri Tebliği Yayınlandı
Dikkat! Isparta'da göllerde kerevit av yasağı başladı
Erdoğan imzaladı: Sözleşmeli personellerle ilgili yeni düzenleme! Yeniden hizmete alınacak
Isparta'da 400.326 Dekar Tarım Arazisi Sulandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Önder Şekerleme AVM 3. Şubesini YenilediÖnder Şekerleme AVM 3. Şubesini Yeniledi12 Kasım 2019
Isparta’nın Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. Kez Kapılarını AçtıIsparta’nın Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. Kez Kapılarını Açtı14 Kasım 2019
Isparta'da uzman çavuş ve eşi evlerinde ölü bulunduIsparta'da uzman çavuş ve eşi evlerinde ölü bulundu17 Kasım 2019
Yalvaç'ta Fidanlar Toprakla BuluştuYalvaç'ta Fidanlar Toprakla Buluştu11 Kasım 2019
ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Artık yeni çipli kimliklerle...ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Artık yeni çipli kimliklerle...14 Kasım 2019
GÖLLER BÖLGESİ TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTA DA BULUŞUYOR… GÖLLER BÖLGESİ TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTA DA BULUŞUYOR…12 Kasım 2019
Isparta'da 26 ayrı bölgede 145 bin fidan dikildiIsparta'da 26 ayrı bölgede 145 bin fidan dikildi11 Kasım 2019
Ispartalı şehidimizin ismi köyündeki kütüphaneye verildiIspartalı şehidimizin ismi köyündeki kütüphaneye verildi11 Kasım 2019
KIŞLIK GİYİM ÜRÜNLERİ KOZA TEKSTİL REYONLARINDAKIŞLIK GİYİM ÜRÜNLERİ KOZA TEKSTİL REYONLARINDA13 Kasım 2019
Spor Bakanı Kasapoğlu Isparta'da ISUBÜ'de açılış törenine katıldıSpor Bakanı Kasapoğlu Isparta'da ISUBÜ'de açılış törenine katıldı13 Kasım 2019
Burdur'da Böceklenmiş unu eleyip piyasaya sürmeye çalışan zanlılar yakalandıBurdur'da Böceklenmiş unu eleyip piyasaya sürmeye çalışan zanlılar yakalandı12 Kasım 2019
Isparta'da basketbol ve voleybol turnuvası... sultanlar sahaya iniyor!Isparta'da basketbol ve voleybol turnuvası... sultanlar sahaya iniyor!14 Kasım 2019
e-Devlet'ten 600 yeni hizmet!e-Devlet'ten 600 yeni hizmet!12 Kasım 2019
81 ilde ucuza arsa: Tek bir şartı bulunuyor81 ilde ucuza arsa: Tek bir şartı bulunuyor12 Kasım 2019
Aranan şahısları Isparta'da Emniyet ekipleri yakaladıAranan şahısları Isparta'da Emniyet ekipleri yakaladı12 Kasım 2019
Isparta'da ​Otel Konforunda Olacak Yurtlar YükseliyorIsparta'da ​Otel Konforunda Olacak Yurtlar Yükseliyor14 Kasım 2019
Keçiborlu'da Fidanlar Toprakla BuluştuKeçiborlu'da Fidanlar Toprakla Buluştu11 Kasım 2019
İZRO'dan Isparta Gezisi... İzmir'den ilimize yerli turist gelecekİZRO'dan Isparta Gezisi... İzmir'den ilimize yerli turist gelecek14 Kasım 2019
Isparta'da trafik kazası: direğe çarptı...Isparta'da trafik kazası: direğe çarptı...17 Kasım 2019
​Anadolu Kilimi “Geleneğin Kalp Atışları” Programında Tanıtıldı​Anadolu Kilimi “Geleneğin Kalp Atışları” Programında Tanıtıldı15 Kasım 2019