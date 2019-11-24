Her 10 hastadan biri KOAH tanısı alıyor

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED), her 10 hastanın sadece birinin KOAH tanısı aldığını, Türkiye'deki 3-5 milyon KOAH hastasının sadece 500 bininin hastalık tanısıyla izlendiğini bildirdi.

Her 10 hastadan biri KOAH tanısı alıyor
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - İSTAHED'ten yapılan yazılı açıklamada, toplum tarafından bilinmediği için tanısının doğru konması mümkün olamayan KOAH'ın (Kronik tıkayıcı akciğer hastalığı) nefes yollarındaki mikroplar sebebiyle olmayan bir iltihaplanmaya bağlı oluşan ilerleyici bir akciğer hastalığı ve dünyadaki ölümlerin 3. nedeni olduğu belirtildi.

Kırk yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH görülmesine rağmen her 10 hastanın sadece birine KOAH tanısı konabildiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu istatistiklere göre Türkiye'deki 3-5 milyon KOAH hastasının sadece 500 bini KOAH tanısıyla izlenmektedir. Hava kirliliği, odun ve tezek kullanımı, sigara içimi, aşırı kilolu olmak, fiziksel aktivitede azalma KOAH hastalığı için büyük risk faktörleridir. KOAH nefes darlığı, balgamlı öksürük, gibi bulgular vermektedir ve kesin tanısı nefes ölçüm testiyle konmaktadır.

KOAH tanısı konduktan sonra hasta öncelikle sigara içiyorsa sigarayı bırakmalı, sağlıklı beslenmeli, bol hareket etmeli ve aşılarını yaptırmalıdır. KOAH hastaları grip ve zatürre aşılarını mutlaka yaptırmalıdır çünkü grip hastalığı özellikle KOAH hastalarında solunum yetersizliğine ve zatürreye neden olmaktadır."

Grip aşısının önemi

Açıklamada, gribe bağlı gelişen zatürrenin de 2 türü bulunduğu, primer gribe bağlı gelişen zatürrenin, akciğerlere kadar virüsün ulaşıp iltihaba yol açmasıyla oluştuğu aktarıldı.

Bu zatürre türünün grip hastalığının bir türlü düzelmemesi ve kötüleşmesiyle ve ateşin yüksek kalmaya devam etmesiyle görüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KOAH hastalarında gribe bağlı gelişen zatürreden ölme riski akciğerlerin hastalık nedeniyle düzgün çalışamaması nedeniyle diğer insanlardan çok daha yüksektir bu sebeple KOAH hastaları her yıl mutlaka grip aşısı olmalıdır. KOAH tanısı olan hastalar hekim tarafından reçete edildiği takdirde grip aşısını ücretsiz olarak eczaneden temin edebilmektedir.

Sekonder grip zatürresi ise grip hastalığı düzeldikten 1-2 hafta sonra ortaya çıkabilir. Ateş yüksekliği, öksürük, nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi şikayetler görülebilir. Grip düzeldikten sonra oluşan bu zatürrenin sebebi başta stafilokok adı verilen mikroplar olmak üzere bakterilerdir, antibiyotikle tedavi edilebilir ama KOAH hastalığı olanlarda antibiyotikle tedavi edilebilse de ölüm riski sağlıklı bireylere göre çok daha yüksektir."

Açıklamada, Sağlık Bakanlığının 2016'da yayınladığı genelgeyle özellikle KOAH gibi risk grubunda olan hastalara zatürre aşısının ücretsiz olarak aile sağlığı merkezlerinde yapılmasını önerdiği, böylece normal bireylere göre zatürre nedeniyle 4 kat artmış ölüm riski olan KOAH hastalarının korunmasının hedeflendiği belirtildi.

"Aşı karşıtı söylemler toplum sağlığını tehdit ediyor"

Açıklamada, dünyada her yıl 2-3 milyon insanın aşıyla korunulabilen hastalıklar nedeniyle hayata veda ettiği ifade edildi.

Aşıların özellikle risk gruplarında hem kalıcı sakatlıkları hem de ölümleri önleyebildiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Toplumlarda aşılı birey sayısı arttıkça aşılanmamış bireylerin hastalık etkeniyle temas olasılığı azalır ve o hastalığın görülme sıklığı da büyük oranda azalır. Her geçen yıl aşılanan çocuk ve yetişkinlerin sayısı görsel medyada, sosyal medyada çıkan aşı karşıtı haberler, köşe yazıları ve kitaplar nedeniyle gittikçe azalmaktadır. Bu durum toplum sağlığını ciddi biçimde tehlikeye atmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü aşı kararsızlığının yayılması üzerine 2012 yılında 'Aşı tereddütleri Grubu' kurmuş ve bu alanda yoğun şekilde çalışmalar yapmaya başlamıştır.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı aşı kararsızlığının artması üzerine bir site kurmuş ve bu siteyle doğru ve güvenilir bilgileri paylaşmayı amaçlamıştır. İstanbul Aile Hekimliği Derneği de bu konuyla yakından ilgilenmiş halkı bilgilendirmek amacıyla doyurucu içeriğiyle 'asinedir.com' isimli siteyi kurmuş ve bu alanda çalışmaya başlamıştır. KOAH hastalığı, aşılar ve etkileri konusunda doğru bilgilendirmenin ve bilinçlendirmenin sağlanması amacıyla sosyal medyanın ve kitle iletişim araçlarının doğru kullanılması farkındalığı ve bilinci kesinlikle arttıracaktır."

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