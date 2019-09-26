İSTANBUL - Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada, Türkiye'de yeni nesil sigortacılığın öncüsü Allianz ile ilk stratejik sigorta ortaklığına imza attı.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, tüketici odaklı yaklaşımıyla, müşterilerine en iyi alışveriş deneyimini sunmaya devam etmek için çalışan Hepsiburada, ilk stratejik sigorta ortaklığı için adım attı.

Hepsiburada, Türkiye’de sigorta sektörünün lideri Allianz ile başlattığı iş birliğiyle, müşterilerine ihtiyaçlarına özel, ayrıcalıklı Allianz ürünlerine ulaşma imkanını e-ticaret üzerinden sunuyor. Allianz sigorta ürünlerine ulaşmak isteyenlerin yapması gereken tek şey ise, Hepsiburada’daki Teklif Al butonuna tıklayarak, Allianz Sigorta Başvuru Formu’na yönlenip teklif almak oluyor.

İş birliği ile Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Geri Ödeyen Eğitim Sigortası, Eşyam Sigortası ve Yuvam Sigortası yaptırmak isteyenler, ayrıcalıklı Allianz ürünlerine ulaşabilmenin keyfini çıkarıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ, şunları kaydetti:

“Bu Hepsiburada'nın sigorta alanındaki ilk stratejik ortaklığı. Türkiye’de e-ticaret ve dijital dönüşümün öncü firması olarak bir ilki daha duyurmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Allianz gibi konusunda uzman, dünya oyuncusu bir partner ile iş birliği yapmaktan dolayı da ayrıca memnunuz. Hedefimiz müşterilerimize daima mükemmel bir alışveriş deneyimi sunarak, onların hayatını kolaylaştırmak. Bu hedefle de mevcut ürün çeşitliliğimize ek olarak, müşterilerimize en uygun sigorta çözümlerini Allianz ile birlikte hızlı, kolay, pratik, kısacası online alışveriş rahatlığı ve konforuyla sunuyoruz. Müşterilerimiz artık 35’den fazla kategoride 25 milyonu aşkın tüketici ürünlerimizin yanı sıra, aynı zamanda sağlık, eğitim, eşya ya da ev sigortalarına Hepsiburada kanalıyla ve Allianz güvencesiyle sahip olabilecekler.”

Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan ise sigorta sektörünün dijitalizasyon lideri olarak yeni teknolojilerin yaşam alışkanlıklarını, satın alma davranışlarını ve iletişim tercihlerini değiştirdiği bir dönemde, müşterilere hem daha etkili ulaşabilmek hem de memnuniyetlerini yükseltmek için dijitalleşmeye öncelik verdiğini, bu alanda önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek, "Hepsiburada iş birliği ile sigorta sektöründe müşteri deneyimine yeni bir boyut getiriyoruz. Müşterilerimize Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Geri Ödeyen Eğitim Sigortası, Eşyam Sigortası ile Yuvam Sigortası ürünlerimize Hepsiburada üzerinden kolayca ulaşma ve kendilerine en uygun modeli seçerek satış kanallarımıza kolaylıkla ulaşma olanağı sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.





- Hepsiburada kanalıyla bir tıkla ulaşılabilecek Allianz sigortaları





Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile özel sağlık sigortasının kolaylığına, uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla sahip olunabiliyor. Ayrıca 3 yıl kesintisiz sigortalılık döneminden sonra, “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” de elde edilebiliyor.

Kişiye özel tanımlanan ücretsiz Dr. Allianz sağlık danışma hattı üzerinden doktor ve hemşirelerle görüşme, sağlıkla ilgili konularda 7/24 danışma imkanı bulunuyor.

Geri Ödeyen Eğitim Sigortası ile yaşam kaybı durumunda, çocukların yıllık eğitim masrafları ailenin belirlediği tutar kadar karşılanıyor, yaşam kaybı gerçekleşmemesi durumunda ise sigorta süresi boyunca ödenen toplam prim tutarı poliçe sonunda geri ödeniyor.

Eşyam Sigortası ile evdeki eşyalar yangından hırsızlığa, su baskınından cam kırılmasına kadar birçok riske karşı kolayca güvence altına alınabiliyor.

Yuvam Sigortası, hem ev sahiplerinin hem de kiracıların rahatlıkla yararlanabileceği bir ürün. Yuvam Sigortası ile konut ve talep edildiği durumda içinde yer alan eşyalar yangından hırsızlığa ve su baskınına kadar birçok riske karşı uygun fiyatlarla güvence altına alınabiliyor.

Hepsiburada’daki "https://www.hepsiburada.com/staticPage/57632851746074" linki üzerinden Allianz Sigorta seçeneklerine ulaşmak mümkün oluyor.