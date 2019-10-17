Hem adları hem de tatlarıyla dikkati çektiler

Antalya'da düzenlenen 2. Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve, Depolama, Paketleme, Ambalaj ve Lojistik Fuarı'nda renkleri, isimleri ve tatlarıyla tropik kudret narı, papaya ve ejder meyvesi ilgi gördü - Daha önce duymadıkları, görmedikleri ve yemedikleri r

Hem adları hem de tatlarıyla dikkati çektiler
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da düzenlenen 2. Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve, Depolama, Paketleme, Ambalaj ve Lojistik Fuarı'nda, rengarenk görünümleri ve birbirinden farklı lezzetleriyle tropik kudret narı, papaya ve ejder meyvesi ön plana çıktı.

Antexpo A.Ş tarafından ANFAŞ Antalya EXPO Center'da düzenlenen fuarda, tarım sektöründen 100'ün üzerinde marka sergileniyor. Türkiye yaş meyve sebze sektörünün ihracat projesi olarak nitelendirilen fuara, 26 ülkeden 600'ü aşkın alım heyeti katıldı.

Tarım alanında kullanılan malzemelerden farklı iklimlerin ürünlerine çeşitli stantların yer aldığı fuarda, rengarenk tropik meyvelerin yer aldığı Mersin'den katılan Akdeniz Belediyesi standı dikkati çekti.

Sergilenen tropik kudret narı, papaya ve ejder meyvesi, renkleri, lezzeti ve isimleriyle ilgi odağı oldu.

Stant önüne gelen ziyaretçiler ilginç görüntüler de oluşturdu. Türkiye'de iç piyasaya yeni giren ve tüketim alışkanlığını değiştirmesi beklenen tropik meyvelerle ilk kez karşılaşanlar, daha önce duymadıkları, görmedikleri ve yemedikleri rengarenk tropikal meyveleri önce tatmakta tereddüt etti. Daha sonra stant görevlilerince uzatılan meyvelerden tadan ziyaretçiler, çekirdeğini istedikleri bu meyveleri yetiştirmeye talip oldu.

- Antalya ve Mersin'de yetişiyor

Antalya ve Mersin'de yetiştirilmeye başlanan tropik meyvelerin üretim ve tüketiminin artması bekleniyor.

Akdeniz Belediyesinin fuarda açtığı standın sorumlusu Mehmet Gündoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tropik meyvelere katılımcıların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Stantlarına gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getiren Gündoğan, vatandaşların meyveler hakkında önce bilgi aldığını, daha sonra tadına bakmak istediğini anlattı.

Gündoğan, "Kudret narı, papaya ve ejder meyvesi, Türkiye'de yeni yetişen meyveler. Fuarda görüyoruz ki bazı insanlar henüz bu meyveleri hiç görmemiş, duymamış. İlk defa görenler çok şaşırıyor, ismini soruyorlar." diye konuştu.

- "Meleklerin meyvesi" papaya

Görünüşü kavuna, tadı bal kabağına benzeyen papaya meyvesinin anavatanı Güney Amerika. Hoş kokulu ve lezzetli bir egzotik meyve olan papaya, "meleklerin meyvesi" olarak da isimlendiriliyor. Meyve ve sebze olarak tüketilebilen papaya kavun ağacı olarak da biliniyor

- Türkiye'nin tescilli tropikal meyvesi: Ejder

Yurt dışında "dragon fruit", Türkiye'de "pitaya" olarak adlandırılan meyve, halk arasında ise ejder olarak tanınıyor. Anavatanı Güney Amerika olan meyve, Türkiye'nin tescillenen ilk tropikal meyvesi oldu.

Ekşi, ferahlatıcı bir tada sahip meyvenin içinde susam benzeri küçük siyah çekirdekler bulunuyor. Çiğ olarak tüketilen meyve yüksek C vitamini deposu olarak da değerlendiriliyor.

- Kudret narı

Hindistan'da keşfedilen, daha sonra Afrika'nın tropik bölgelerinde yetiştirilen kudret narı, Türkiye'de de son yıllarda üretiliyor. İlk olarak yeşil renkte büyüyüp, belirli bir zaman sonrasında olgunlaşarak altın sarısı rengini alan meyvenin içi kırmızı tohumlarla dolu. Bu tohumların görünümü ise fasulyeye benziyor.

Sonbaharda toplanıp, herhangi bir işleme gerek duymadan taze olarak tüketilen meyvenin tohumlarından da yağ çıkarılıp, macunu yapılıyor.



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