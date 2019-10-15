VAN/HAKKARİ - Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, HDP'li ilçe Belediye Başkanı Yıldız Çetin, meclis üyesi Bayram Çiçek, HDP İlçe Başkanı Şakir Asıl ve ilçe yöneticisi Hücret Kandemir gözaltına alındı.

Gözaltı sayısı 13 oldu

Valilikten yapılan açıklamada, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca Terör Suçları Soruşturma Bürosu, İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Bu kapsamda "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etmek" suçunu işledikleri yönünde haklarında kuvvetli şüphe bulunanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, 13 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

HDP'li Nusaybin Belediye Başkanına terörden gözaltı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz, Nusaybin Belediyesi meclis üyeleri Mehmet Emin Alkan ve Ferhat Kut yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan polis ekiplerince Nusaybin Belediyesinde de arama yapıldı.

Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman gözaltına alındı

HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Hakkari'deki operasyonda HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Kahraman ve Yüksekova Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı gözaltına alındı.

Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar yakalandı

Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar da Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çankaya'da bir adreste yakalandı.

Gözaltına alındıktan sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Yaşar'ın işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hakkari'ye gönderileceği öğrenildi.

Emniyet müdürlüğü ekipleri, Hakkari ve Yüksekova belediyesi çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak içeride arama yaptı. Bazı doküman ve malzemelere el konuldu.