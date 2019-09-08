HDP İl binası önünde eylem yapan aile tehdit edildiğini iddia etti

Çocukları dağa kaçırıldığı için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Biçer ailesi, HDP Bağlar İlçe Gençlik Kolları üyesi 3 kişinin, eylemlerini sonlandırmaları için uzun namlulu silahla kendileri tehdit ettiğini ileri sürdü.

HDP İl binası önünde eylem yapan aile tehdit edildiğini iddia etti
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Isparta Düğün Salonları

DİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakırlı annelerin, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi devam ediyor.

Baba Rauf Biçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece yayınına katıldıkları bir televizyon programının ardından dönüşte, evlerinin önünde HDP Bağlar İlçe Gençlik Kollarından olduklarını ileri süren 3 kişinin kafalarına uzun namlulu silah dayadığını belirterek, "HDP İl binası önündeki oturma eylemini sonlandırmamız için tehdit ettiler. Bize 'HDP binasına giderseniz önce evladınızı sonra da sizi öldüreceğiz. Oraya gitmeyeceksiniz, katılmayacaksınız.' dediler. Ayrıca 'Orada evladınız mücadele ediyor. Görüntüleri görse kendi kafasına sıkar.' dediler." diye konuştu.

"Ben Allah'tan başka kimseden korkmuyorum"

Biçer, çocuklarına kavuşmak için HDP il binası önündeki eylemi sürdürdüklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Evlatlarımızın bize verilmesini istiyoruz. Benim zoruma giden, bizim, evlatlarımız tarafından öldürülmemizdir. Yüce Rabbimiz bize belli bir ömür vermiş. Kendi evlatlarımızı bize karşı kullanıyorlar. Ben Allah'tan başka kimseden korkmuyorum. Kopan ciğerimi yerine koymalarını, bir tek evladımı istiyorum."

"Gençler uyanın artık"

Kendilerini tehdit eden HDP Gençlik Kolları üyelerinin de kandırıldığını dile getiren Biçer, şunları kaydetti:

"O gençlik kollarındaki de benim evladımdır. Gençler uyanın artık. O öldürdüğünüz, tehdit ettiğiniz kişi ananız ve babanızdır. Biz sizler için buradayız. Annenizin ciğeri yanmasın diye buradayız. Biz Allah'tan başka kimseden korkmuyoruz. Yüce Rabbim vermiş bu canı, sen alamazsın. Senden gelen kurşunu yüce Rabbim başka yere yönlendirir. Bu tehditler, HDP'lilerin emriyle yapılıyor. Kendi evlatlarımızı bize karşı kullanıyorlar."

Biçer, olayın ardından durumu güvenlik güçlerine ilettiklerini belirterek, gelen ekiplerin şahısları yakalamak için çalışma başlattığını sözlerine ekledi.

Ailelere hakaret eden kişi gözaltına alındı

Öte yandan, parti binası önünden geçen, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin, oturma eylemi yapan ailelere hakaret içeren söz sarf etmesi üzerine gerginlik yaşandı.

Zamanında olaya müdahale eden polis ekibi, ailelere hakaret eden kişiyi gözaltına aldı.

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