ANTALYA (AA) - Hayırsever iş adamı Mahmut Erdemoğlu tarafından Alanya'nın Mahmutlar Mahallesine yaptırılacak okul için protokol imzalandı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Valilikte düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, yapımı planlanan okulun Mahmutlar Mahallesinin okul ihtiyacını karşılayacağını belirtti.

Hayırsever iş adamı Mahmut Erdemoğlu'nun eşinin anne ve babasının adına yaptıracağı okulun eğitime önemli bir katkı olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, "Erdemoğlu ailesi, Van depreminde de yardıma ilk koşan ailelerden biri. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah herkese böyle damat nasip etsin." dedi.

Erdemoğlu da yaptığı konuşmada imkanlarının el verdiği ölçüde 1994 yılından bu güne hayır işleri yaptıklarını dile getirerek, bunların arasında ilkokul, lise, yüksekokul, fakülte ve taziye evleri yapımı gibi projelerin yer aldığını hatırlattı.

Bu kez de Alanya'da eşinin anne ve babası adına bir okul yaptırmaya karar verdiklerini aktaran Erdemoğlu, hayır işlerinin süreceğini söyledi.

Konuşmaların ardından okulun yapımına ilişkin protokol imza altına alındı.

Erdemoğlu'nun aile yakınlarının da katıldığı törende, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de hazır bulundu.