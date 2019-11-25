ADANA - Merkezi Adana'da bulunan Hayat Paylaştıkça Güzel Kulübü Derneği, otizmli bir öğrenciyi sınıfına kabul eden sınıf öğretmeni Ümmübahar Arı'nın 24 Kasım Öğretmenler Günü için sürpriz kutlama yaptı.

Milli Mensucat İlkokulu çok amaçlı salonunda düzenlenen kutlamaya Dernek Başkanı Hayat Yılmaz, Adana Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi Başkanı Levent Cemal Güngör, Çocuk Hakları Derneği Başkanı Çiğdem Akca ile otizmli Yağmur Emek'in ailesi ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Dernek Başkanı Hayat Yılmaz, daha önce Ümmübahar öğretmene fedakarlığı için plaket verdiklerini belirtti.

24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi otizmli Yağmur'un ailesinin kendilerine ulaştığını ve kutlama yapmak istediğinde bulunduğunu ifade eden Yılmaz, "Biz de bu fedakar öğretmenimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü bürokrat ve öğrencilerimizle kutlamak istedik. Dernek olarak, bu tür fedakar insanlarımızı onurlandırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kutlamada, Ümmübahar öğretmen ve öğrencisi Yağmur, birlikte pasta kesti, mum üfledi.