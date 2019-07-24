HATAY (AA) - Hatay'ın ana vatana katılışının 80. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, 80 metre uzunluğunda künefe yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, 80 metrelik künefeyi pişirmek için 10 usta ocak başına geçti.

Yaklaşık bir haftada hazırlanan 80 metrelik künefe için 803 kilogram çiğ kadayıf, 603 kilogram peynir, 603 kilogram şeker, 301 kilogram tereyağı, 30 kilogram Antep fıstığı kullanıldı.

Parkta sergilenen 80 metrelik künefenin ilk şerbetini, Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ve Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş döktü.

Büyük emeklerle yapılan ve uzunluğuyla dikkatleri çeken 80 metrelik künefe, daha sonra halka dağıtıldı.

- "Hatay dünya döndükçe Türk yurdu olmaya devam edecek"

Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, Hatay'ın ana vatana katılışının yıl dönümü dolayısıyla yapılan etkinliklerin künefeyle taçlandırıldığını söyledi.

Her yıl künefenin uzunluğunun bir metre uzadığını ve bu yıl da 80 metreye ulaştığını aktaran Savaş, "Rabb'im dünya var oldukça bu coğrafyayı Türk yurdu olmaya devam ettirsin ve biz de burada huzurlu bir şekilde tüm Hataylılar olarak yaşamaya devam edelim. Bu temennimizin yerine gelebilmesi için bizim de iyi bir örnek vatandaş olmamız, yurdumuza ve şehrimize sahip çıkmamız lazım. Bu bağlamda hep birlikte şehrimize sahip çıkacağız. Hatay dünya döndükçe Türk yurdu olmaya devam edecek." dedi.

Künefe ustası Mustafa Yılmaz da yaklaşık bir haftada hazırlıklarını tamamladıkları künefenin 10 bin kişiye yetecek kadar yapıldığını belirterek herkesi Hatay künefesi yemeye davet etti.

Etkinlikler kapsamında, "En İyi Künefe Atma Yarışması" da düzenlendi. Yarışmada, bakır tepsideki künefeleri en yükseğe atarak estetik hareketlerle sağlam bir biçimde döndürmeyi başarabilen Cemile Helvacıoğlu birinci, Emine Özdemir ikinci, Necat Süral ise üçüncü oldu.

Dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.