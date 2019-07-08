HATAY (AA) - Hatay'da son bir haftada 62 trafik kazasında 96 kişinin yaralandığı bildirildi.

Valilik internet sitesinde yer alan açıklamada, il genelinde trafik akışının denetlenmesi ve düzenlenmesi kapsamında trafik ekiplerince son bir haftada denetim ve kontrollerin yapıldığı belirtildi.

Yapılan denetimlerde 21 bin 380 aracın kontrol edildiği, kusuru tespit edilen 4 bin 254 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandığı, 104 motosikletin trafikten men edildiği ayrıca 21 okul servis aracının kontrol edildiği kaydedildi.

Açıklamada, meydana gelen 62 trafik kazasında 96 kişinin yaralandığı, 39 da maddi hasarlı trafik kazasının meydana geldiği, alkollü araç kullandığı tespit edilen 55 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konulduğu ve 11 sürücü hakkında da adli işlem başlatıldığı bildirildi.