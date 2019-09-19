HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde silahlı saldırı sonucu 3 kişinin öldüğü olayda yaralanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti.

Karaali Mahallesi'nde dün pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybedenlerden nişanlı çiftten Mahmut Afsal'ın annesi Kerime Afsal, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Saldırıda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Yaralı iki kişinin tedavisinin devam ettiği, firari Nihat D. ile beraberindeki iki kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

- Olay

Kırsaldaki Karaali Mahallesi'nde Nihat D'nin, erkek kardeşine istedikleri Bilem Doğru'nun başka biriyle nişanlandığını öğrenmesi üzerine beraberindeki iki kişiyle genç kızın evine gittiği, burada düğün hazırlığı için bulunan iki ailenin mensuplarına tüfekle ateş ettiği iddia edilmişti.

Olayda yaralanan 6 kişiden Bilem Doğru olay yerinde, ağabeyi İbrahim Doğru ve nişanlısı Mahmut Afsal ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.