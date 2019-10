HATAY - LALE KÖKLÜ - Hatay'daki şehit yakınları ve gaziler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek mesajı gönderdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Hatay Şube Başkanı Hakan Kokusever, 1994'te Kars-Iğdır kara yolunda nöbet tuttuğu yere teröristlerin saldırması sonucu gazi olduğunu söyledi.

Türk askerini her zaman desteklediklerini vurgulayan Kokusever, kendilerine verilecek bir görev olursa seve seve katılmaya hazır olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Sevdiğinden vazgeçersin, sevdiklerinden vazgeçersin ama yurdumuzdan, vatanımızdan asla vazgeçmeyiz. Bizim terör unsurlarına verecek bir karış toprağımız yoktur. Şu an bizim sınır güvenliğimizi tehdit eden terör örgütleriyle de sonuna kadar peşlerinden gidip, onları mümkün olduğu kadar uzaklara göndereceğiz. Türkiye'yi tehdit altına alan bütün terör örgütlerinin bir an önce bertaraf edilmesi taraftarıyız. Bize görev düşerse biz de her an silah altına girmek için hazır bekliyoruz. Vatanımız için canımız feda olsun."

- Gazilerden de harekata destek var

Şırnak'ta 1996 yılında gazi olan 44 yaşındaki Abdi Çalışır da harekatla sınırların terör örgütünden temizlenmesinin amaçlandığını belirterek, "Bir güvenli bölge oluşturmak ve misafir olan Suriyeli kardeşlerimizi o güvenli bölgeye yerleştirme amacındayız. Oraya savaşa gitmedik. Devletimizin, ordumuzun her zaman yanındayız. Bize ihtiyaç duyduklarında hazırız, biz zaten ölene kadar askeriz." şeklinde konuştu.

Türk ordusunun mücadelesinden çok memnun olduklarını ifade eden Çalışır, yerli silahlarla Türk Silahlı Kuvvetlerinin çok profesyonel iş çıkarttığını vurguladı.

- "Terör örgütünün kökünü eninde sonunda kazıyacağız"

Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda YPG/PKK'lı teröristlerle mücadele ederken gazi olan Muhammed Mustafa Yavuz, bu harekatla Türkiye'nin sınır güvenliğini koruduğunu dile getirdi.

Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar desteklediklerini vurgulayan Yavuz, "Terör örgütünün kökünü eninde sonunda kazıyacağız." dedi.

Fırat Kalkanı Harekatı gazisi 29 yaşındaki Volkan Özkan ise Barış Pınarı Harekatı'nın da zaferle neticeleneceğine inandığını ifade etti.

- Şehit yakınlarından "Biz de gideriz" mesajı

Hakkari'de vatani görevini yaparken 1999'da şehit düşen jandarma er Mustafa İnce'nin annesi Emine İnce, bir şehit annesi olarak dualarla Türk ordusunun yanında olduğunu aktardı.

Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar desteklediğini kaydeden İnce, "Askerimizi, polisimizi çok seviyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin, onlara zarar vermesin. Onlar bizim evladımız, zarar gelmesini istemem. 2 oğlum daha var, lazım olduğunda onlar da gider, gerekirse ben de giderim." diye konuştu.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 2011'de terör örgütü PKK'lılarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Gözübüyük'ün babası Ahmet Gözübüyük de oğlunun düğününü yaptıktan 12 gün sonra şehit olduğunu anlattı.

Tüm şehit aileleri olarak harekatı desteklediklerinin altını çizen Gözübüyük, "Çünkü bu vatanın her karış toprağı kanla sulanmıştır. O bakımdan biz her zaman için Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz, aynı zamanda ordumuzun arkasındayız. Dualarımız da onlarla birlikte." ifadelerini kullandı.

Harekata katılan askerlerin ailelerine de seslenen Ahmet Gözübüyük, "Gözünüz arkada kalmasın. Bu memleket hepimizin, kimse bir karış toprağımıza göz dikemez." dedi.