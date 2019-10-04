HATAY - Hatay Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) işbirliğiyle "Yaşlılık ve Yaşlı Sorunları Sempozyumu" düzenlendi.

Hatay MKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Canan Birimoğlu Okuyan, Atatürk Konferans Salonunda düzenlenene sempozyumda, yaşlı bireylerde düşme, düşme korkusu ve düşmelerin önlenmesiyle ilgili bilgiler verdi.

Okuyan aynı zamanda farklı ülkelerdeki huzur evlerinin dizaynı ve yapılan aktiviteler ile ilgili örnekler sundu.

Hatay MKÜ Tayfur Sökmen Tıp Fakültesinde görevli Doç. Dr. Hanifi Kokaçya da yaşlılık dönemi ruh sağlığı sorunlarına değinerek, yaşlı bireylere nasıl davranılması gerektiğini dikkati çekerek yaşlı bakımında çalışanların karşılaşabilecekleri muhtemel sorunlara karşı çözüm önerilerini anlattı.

Sempozyuma, Hatay Vali Vekili Aydın Tetikoğlu, Hatay MKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Hatay MKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Önlen, Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Sebahattin Büyüktelli, Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Yılmaz Balaman, öğrenciler, huzur evinden gelen konuklar ve hastane çalışanları katıldı.



