HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu satıcıları ve aranan şahıslara yönelik 17 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asaiş Bürosu ile Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve asayiş olaylarının aydınlatılması ve önlenmesi, suç delillerinin ele geçirilmesi, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kentte önceden belirlenen 17 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada 2 pompalı tüfek ile bir tabanca, bunlara ait mermi ve fişek, 600 gram esrar, 66 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.











