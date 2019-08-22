Hatay'da "Uyum Mahalle Buluşmaları"

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok: - "Bir taraftan düzensiz göçle kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz bir taraftan da insani krizde ülkemizde bulunan kardeşlerimize misafirliğin hakkı ve gereği olan uyum faaliyetlerini de kararlılıkla yür

Hatay'da "Uyum Mahalle Buluşmaları"
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Isparta Düğün Salonları

HATAY - Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) iş birliğinde düzenlenen "Uyum Mahalle Buluşmaları"nın 16'ncısı Hatay'da gerçekleştirildi.

Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, Antakya Hüseyin Özbuğday Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen yemekli etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarih boyunca misafirperverliğini gösterdiğini, etnik, dini ayrım yapmadan birçok kişiye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Ülkeye gelen misafirleri tanrı misafiri olarak kabul ettiklerini ifade eden Tetikoğlu, "Gerek dini anlayışımızda gerekse de örf ve adetlerimizde misafirperverliğimiz tarih boyunca hep olmuştur." dedi.

Tetikoğlu, Suriye'deki iç savaşın bir an önce bitmesini ve ülkede bulunan Suriyelilerin ülkelerine dönerek gönüllerince yaşamasını temenni etti.

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok da büyük medeniyetlerin altındaki hikayede göçmenlerin bulunduğunu ve büyük medeniyetlerin göçmenlerin omuzlarında yükseldiğini belirtti.

Tarih boyunca yaşanılan coğrafyada göçlerin hiç bitmediğini aktaran Ok, yakın zamanda da sınırların ötesinde Suriye'de, insanlık dramının yaşandığını hatırlattı.

Etkinliğe katılan Suriyelilere seslenen Ok, şöyle devam etti:

"Suriye'den gelen kardeşlerimize biz uluslararası göç terminolojisinde böyle bir kavram olmamasına rağmen onlara 'Misafirlerimizsiniz' dedik. Bu anlayışımız, düşüncemiz, davranış biçimimiz ilelebet devam edecektir. Sizler bizim misafirimizsiniz ve kardeşlerimizsiniz. Biz devlet olarak yapmış olduğumuz ve vermiş olduğumuz hiçbir hizmeti size lütuf olsun diye yapmıyoruz. Bunlar kardeşimiz olduğunuz için sizlerin hakkıdır. Bir tek şeye talibiz burada, bize gelmiş ve sığınmış olan kardeşlerimizin duasına. Çok açıklıkla ifade etmek isterim ki, Türkiye Cumhuriyeti devleti dün olduğu gibi bugün de bundan sonra da ve gelecekte sizi hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç etmedi bundan böyle etmeyecektir."

Ok, Türkiye'nin, dünyanın hiçbir ülkesinin geliştiremediği bir kapasiteyle göç denilen krizi, akılla, bilimle ve mantıkla yönettiğini kaydetti.

Hiçbir zaman insaniyeti ve vicdanı unutmadıklarının altını çizen Ok, "Bu konuda dünyaya çok fazla şey söyledik ve söylemeye devam edeceğiz. Bir taraftan düzensiz göçle kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz bir taraftan da insani krizde ülkemizde bulunan kardeşlerimize misafirliğin hakkı ve gereği olan uyum faaliyetlerini de kararlılıkla yürüteceğiz." diye konuştu.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu ise, bir, beraber ve kardeşçe yaşamak denilince akla gelen en iyi örneklerinden birisinin Hatay olduğunu belirtti.

Kadıoğlu, Hataylıların ülkede bulunan Suriyeli misafirlere gösterdikleri kadirşinaslıktan dolayı teşekkür etti.

Kadıoğlu, etkinliğin amacının ülkede bulunan yabancı misafirleri ve ev sahibi toplumu sosyal bir ortamda buluşturmak ve Suriyeli misafirlerle ilgili doğru bilinen yanlışlar hakkında ilk elden doğru bilgileri aktarmak olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi ile Suriyeli çocuklardan oluşan koro dinletisi sunuldu, doğru bilinen yanlışların anlatıldığı video gösterildi.

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