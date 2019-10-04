HATAY - Hatay'ın Hassa ilçesindeki trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Hassa-Gaziantep kara yolunun Ardıçlı Mahallesi mevkisindeki kavşakta, Suriye uyruklu Numan Abdulaaziz yönetimindeki 27 MF 486 plakalı otomobil ile Fatmagül Aydıner idaresindeki 31 E 1690 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler Abdulaaziz ve Aydıner ile araçlarda bulunan Abdullatif Alzaer, Ahmed Alibrahim, Sumeyya Alismail ve Merve Ata yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.