HATAY - Hatay genelinde 26 Ağustos- 1 eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 3 bin 768 kusurlu araç sürücüsüne ceza kesildi.



Alınan bilgiye göre, trafiğin denetlenmesi ve düzenlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 1 haftalık süre içerisinde 18 bin 316 araç kontrol edildi.



Kontrol edilen motosikletlerden 41'i trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 62 araç sürücüsünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.



Alkollü araç kullanan 13 sürücünün ise 1.00 promilin üstünde alkol aldıkları için haklarında adli işlem başlatıldı.



Öte yandan, 1 hafta içerisinde kent genelinde 68 yaralanmalı, 42 maddi hasarlı olmak üzere toplam 110 trafik kazası meydana geldi. Trafik kazaları neticesinde 124 kişi yaralandı.