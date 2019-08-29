Hatay'da trafik denetimleri HATAY - Hatay genelinde 19-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 3 bin 695 kusurlu araç sürücüsüne ceza kesildi.Alınan bilgiye göre, trafiğin denetlenmesi ve düzenlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 1 haftalık