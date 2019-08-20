HATAY - Hatay'da son bir hafta içerisinde meydana gelen trafik kazalarında 153 kişinin yaralandığı bildirildi.

Valilik internet sitesinde yer alan açıklamada, trafik ekipleri tarafından il genelinde trafik akışının düzenlenmesi kapsamında 12-19 Ağustos'ta denetim ve kontrollerin yapıldığı belirtildi.

Denetimlerde 18 bin 990 aracın kontrol edildiği, kusuru tespit edilen 3 bin 821 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandığı ve 44 motosikletin trafikten men edildiği kaydedildi.

İl genelinde meydana gelen 76'sı yaralanmalı, 50'si maddi hasarlı trafik kazasında 153 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca alkollü araç kullandığı tespit edilen 62 araç sürücüsünün sürücü belgesine geçici olarak el konulduğu ve 20 sürücü hakkında da adli işlem yapıldığı bildirildi.