Hatay'da tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Adem A'nın kullandığı 76 BD 793 plakalı otomobil çevre yolunda Abdulkadir T'nin kontrolündeki 31 KOH 76 plakalı tırla çarpıştı.Kazada