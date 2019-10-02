HATAY - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), olası bir depremde vatandaşların ne yapması gerektiğini anlatmak için hazırladığı simülasyon tırı, Hatay'daki öğrencilere deprem eğitimi verdi.

Yayladağı ilçesindeki bir okul bahçesine konuşlanan simülasyon tırında, AFAD görevlileri önce teorik eğitim verdi, ardından 7,5 şiddetinde deprem sarsıntısı yaşatılarak anlatıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk, yaptığı açıklamada, Hatay'ın kırılgan bir fay hattı üzerinde olduğunu belirtti.

Depremi hissettirerek verilen teorik eğitimlerin öğrenciler için çok faydalı olduğunu, yaklaşık bin 700 öğrencinin burada eğitim aldığını belirten Öztürk, şöyle devam etti:

"Depremin, bizleri hangi saatte yakalayacağı bilinmez. O yüzden her an hazır olmalıyız. Özellikle öğrencilerimize bu eğitimi verdik. Öğrencilerimiz aldıkları bu eğitimi aile bireyleri ile paylaşacaklardır. Başta AFAD Başkanımız Mehmet Güllüoğlu olmak üzere, bu simülasyon tırının hazırlanmasında ve deprem eğitiminin verilmesinde emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum."

Eğitim gören öğrencilere depremle alakalı kitapçıklar dağıtıldı.



