Hatay'da park halindeki minibüs yandı HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde park halinde bulunan özel bir şirkete ait minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekile