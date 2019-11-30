Hatay'da öğretmen ve öğrencilere kodlama eğitimi HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kente kazandırılan Kırıkhan STEM ve Bilim Merkezinde 4 yılda 16 okuldan 60 öğretmen ile 400 öğrenciye kodlama eğitimi verildi.Eğitimlerle ilgili açıklamada bulunan Teknoloji ve Tas