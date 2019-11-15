HATAY - UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da, atölye çalışmasıda öğrencilere künefe yapımı öğretildi.
Bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, bir araya gelen ilkokul öğrencilerine yönelik atölye çalışması gerçekleştirildi. Çalışmada, öğrenciler Hatay’ın tescilli tatlısı künefenin yapımını öğrendi.
Hatay Öğrenen Şehirler Koordinatörü Fatma Dodurka, etkinlikte yaptığı konuşmada, kentin lezzetlerini tanıtmak için atölye organizasyonları yapmaya devam edeceklerini belirtti.