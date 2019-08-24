Hatay'da mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı HATAY - Hatay'ın Belen ilçesinde bir binanın dördüncü katındaki pencere yağmurluğunda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Kurtuluş Caddesi'ndeki 7 katlı bir binanın 4'üncü katındaki pencere yağmurluğunda bir kedinin mahsur kaldı