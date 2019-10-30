HATAY - Hatay'ın Defne ilçesinde, belediyenin sondaj çalışması sırasında kullanılan köpüksü kimyasal bir maddenin etrafa dağılması sonucu caddenin "beyaza boyanması" vatandaşları tedirgin etti.

Dursunlu Mahallesi Dursunlu Caddesi'nde, yerde köpüksü bir madde olduğunu gören vatandaşlar durumu belediye ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen belediye yetkilileri yaptıkları incelemede, Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince (HATSU), su kuyusu açmak için yapılan sondaj çalışmaları sırasında kullanılan ve zarar verici etkisi bulunmayan maddenin çevreye dağıldığını belirledi.

Yoldaki köpüksü madde, Defne Belediyesi ekiplerince temizlendi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ali Mansuroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihbarı aldıktan sonra olay yerine gittiklerini ve bölgede gerekli incelemeyi yaptıklarını söyledi.

Yoldaki sıvının özellikle taşlık arazilerde yapılan sondaj çalışmalarında kullanılan "sondaj köpüğü" denilen bir madde olduğunu, böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını anlatan Mansuroğlu, şunları kaydetti:

"Taşlık arazide su arama çalışmalarında taşlar matkapla kırıldığı zaman çıkan taş parçalarını yüzeye getirmek için hava ve bu köpüksü madde basılıyor. Fazla basıldığı zaman da dışarıya çıkıyor. Bu kadar yüksek miktarda ilk kez denk geldik. Bu işi yapan arkadaşlarla görüştük. Yolda bulunan köpüksü maddeyi su kullanmadan iş makineleriyle topladık. Kendiliğinden de uçucu bir madde. Bu maddenin çevreye ve insan sağlığına herhangi bir zararı yok. Sorun çözüldü."