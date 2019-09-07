Hatay'da ilaç çantasını çalan 2 kişi tutuklandı HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kadının ilaç çantasını alıp kaçtığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.Mustafa Kemal Mahallesi'nde kaldırımda yaya olarak evine giden Vecihe Y'nin yanına plakası olmayan motosikletle yaklaşan i