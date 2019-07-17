Hatay'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Hatay İl Koordinasyon Kurulu, Hatay Valisi Rahmi Doğan başkanlığında gerçekleşti. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Vali Doğan, kentte yapılan yatırımları değerlendirdi. Doğan, 2019 yılının ikinci çe

Hatay'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı
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Isparta Düğün Salonları

HATAY (AA) - Hatay İl Koordinasyon Kurulu, Hatay Valisi Rahmi Doğan başkanlığında gerçekleşti.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Vali Doğan, kentte yapılan yatırımları değerlendirdi.

Doğan, 2019 yılının ikinci çeyreğinde 310 proje üzerinde çalışıldığını ve bu projelerin 195'nin genel ve özel bütçeli kuruluşlarca, 115'inin ise belediyelerin imkanlarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Projelerin toplam bedelinin 5 milyar 445 milyon lira olduğunu ifade eden Vali Doğan, şöyle devam etti:

"Genel ve özel bütçeli kuruluşlarca üzerinde çalışılan 195 adet projenin toplam bedeli 4 milyar 620 liradır. 2019 yılı ödenekleri toplamı ise 739 milyon lira olup ilk altı ayda 264 milyon lira harcama yapılmış ve yüzde 36 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Mahalli idarelerimizce yürütülen 115 adet projenin toplam bedeli 825 milyon liradır. 2019 yılı ödenekleri toplamı ise 497 milyon lira olup ilk altı ayda 284 milyon lira harcama yapılmış yüzde 57 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Genel ve özel bütçeli kuruluşlarımız ile mahalli idarelerimizin gerçekleştirdiği yatırımlarda nakdi gerçekleşmenin en çok yüzde 69 ile ulaştırma sektöründe olduğu görülmüştür. Bunu yüzde 51 oranla eğitim, ardından yüzde 39 oranla tarım sektörü izlemiştir. İlimizde 2019 yılının ikinci çeyreğinde yürütülen 310 adet projeden 72 adedi tamamlanarak hizmete alınmış, 238 adedi devam etmektedir. Devam eden projelerden 224 adedi imalat sürecinde, 11 adedi ihale, 2 adedi sözleşme, 1 adedi proje aşamasındadır."

Basına kapalı devam eden toplantıya, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, iş adamları, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

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