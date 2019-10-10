Hatay'da il asayiş toplantısı HATAY - Hatay Valisi Rahmi Doğan başkanlığında il asayiş toplantısı düzenlendi.Valilik Tayfur Sökmen Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda il asayiş konularının yanı sıra Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ilde alınacak tedbirler ve yapılacak çal