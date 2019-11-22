HATAY - UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da "Gastronomi Çalıştayı" düzenlendi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, kentin yemek kültürünün ve çeşitlerinin yanı sıra lezzetlerinin en iyi şekilde tanıtılıp pazarlanması amacıyla Hatay Arkeoloji Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, gastronomi alanında iddialı olduklarını söyledi.

Kent olarak aynı zamanda tarih ve kültürde de iddialı olduklarını vurgulayan Doğan, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla eğer varsa eksiğimiz, bunu burada heyetin tartışmalarla, konuşmalarla, görüşleriyle ifade etmesi lazım, çünkü biz bu iddiamızı ispat etmek ve bize gelen misafirleri de mutlu, mesut bir şekilde göndermek istiyoruz. Hatay'ın lezzetleri tartışmasız, onda hiç kimsenin şüphesi yok. Hatay'ın gerçekten isminin büyük bir imajı var. Dışarıdaki imajı, içerideki imajından bence daha kuvvetli, yani Hatay'ı görmemiş insanlar, Hatay denildiğinde hemen ilk akla gelen şeyi lezzetli yemekleri oluyor. Bu gerçekten büyük bir değer."

Hatay'a gelen insanların buradan mutlu ayrılması gerektiğine dikkati çeken Vali Doğan, onun için güzel yerlerinin ve lezzetli yemeklerinin olması gerektiğini belirtti.

Bunun mevcut olduğunu, ancak daha iyi organize olabilmek adına gayret ettiklerini aktaran Vali Doğan, bu gayretlerinde siyasetin de desteğini gördüklerini kaydetti.

Hatay'ın çok güvenli bir şehir olduğunu ve insanların hafta sonları adeta akın akın kente geldiğini ifade eden Doğan, "Tabii bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin Hatay'da sağlamış olduğu güvendir. Yaklaşık 30 kilometre ötemizde dünyanın en vahşi savaşı varken Hatay'da insanların bunu hissetmemesi, bu psikolojiye girmemesi çok önemlidir." diye konuştu.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da kentin dünyadaki 27 gastronomi şehrinden biri olduğunu hatırlattı.

Hatay'ı kültür turizminin başkenti haline getirmek istediklerini belirten Yayman, "Metropollerde deniz, kum, güneş turizminden sıkılan ve o metropollerin sıkıcı atmosferinden çıkmak isteyen insanlara biz Hatay'da tarihi, kültürü, lezzeti ve dünyanın en büyük mozaik müzesini takdim etmek istiyoruz." dedi.

Daha sonra 3 oturumda, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin de katılımıyla gastronomi alanındaki çeşitli konular ele alındı.