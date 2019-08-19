Hatay'da ev ve araçlara zarar veren iki kişiye gözaltı Hatay'ın Altınözü ilçesinde ev, iş yeri ve araçlara zarar verdikleri gerekçesiyle iki kişi gözaltına alındı.Atatürk Caddesi'nde sabah saatlerinde ev, iş yeri ve araçlarına hasar verildiğini fark eden sahipleri durumu polise bildirdi.İhbar üzerine