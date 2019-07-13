Hatay'da ev sahibi ile eski kiracı arasında silahlı kavga: 2 yaralı Hatay'ın Defne ilçesinde, ev sahibi ile eski kiracısı arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan ev sahibi Emre K. ile eski kiracısı Semir S. arasında tartı