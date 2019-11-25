HATAY - Hatay Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kentteki et ve et ürünleri işletmelerinde denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrolörleri, kentteki et ve et ürünleri işletmelerinde ürünlerin son kullanım tarihleri, ekipman temizliği, personelin kılık kıyafet uygunluğu, depoların hijyeni ve ısı değerleri gibi konularda inceleme yaptı.

Gün boyu süren denetimlerde veteriner ve gıda mühendislerinden oluşan ekipler gerekli incelemelerin ardından rapor tuttu.

Denetimlerin et ve et ürünlerinin yanı sıra süt ve süt ürünleri, ekmek ve ekmek çeşitleri, unlu mamüller, kasap, şarküteri, bakkal, market, büfe, okul kantinleri ve yemekhaneleri, lokanta ve restoran gibi iş yerlerinde de yapılacağı öğrenildi.