HATAY (AA) - Hatay'da "En İyi Künefe Atma Yarışması" yapılacak.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hatay'ın coğrafi işaret tescil belgeli tatlısı künefenin tanıtımı için bir yarışma yapılacak.

"En İyi Künefe Atma Yarışması" adı altında düzenlenecek yarışmada, katılımcılar bakır tepsideki künefeleri en yükseğe atarak estetik hareketlerle sağlam bir biçimde döndürmeyi başarabilmek için hünerlerini sergileyecek.

Antakya Atatürk Parkı'nda 23 Temmuz Salı günü gerçekleştirilecek etkinliğe katılmak isteyenler, 19 Temmuz Cuma gününe kadar Hatay Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası içerisindeki Halkla İlişkiler Birimine başvuru yapılabilecek.

Yarışmada, künefeyi en başarılı şekilde atarak birinci olan kişiye çeyrek altın, ikinci ve üçüncüye de hediye çeki verilecek.