HATAY - Hatay'da, "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Diyabetle Yaşam Derneği Hatay Şubesi işbirliğiyle, Antakya Atatürk Parkı'nda yürüyüş etkinliği düzenlendi.

İl Halk Sağlığı Başkanı Mustafa Özdoğan, etkinlikte yaptığı konuşmada, günlük yaşamı mümkün olduğunca aktif geçirmek, sağlıklı bir yaşamın ilk adımı olduğunu söyledi.

Yürüyüşün tüm yaşlardaki bireyler için en yaygın ve sağlıklı aktivite olduğunu ifade eden Özdoğan, "Bakanlığımız tarafından yapılan, Türkiye beslenme ve sağlık araştırması sonuçlarına göre toplumumuzun yüzde 71,9'unun hereketsiz yaşadığı belirlenmiştir. Fiziksel aktivitenin arttırılması sadece bireysel değil toplumsal bir sorun olup toplum tabanlı, çok sektörlü, kültürel yaklaşım gerektirmektedir." dedi.

Katılımcılar daha sonra, ellerindeki dövizlerle farkındalık yaratmak adına park içinde yürüyüş yaptı.