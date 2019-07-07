HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Dünya Müslüman Türkleri Buluşma Şöleni" devam ediyor.

Dünya Müslüman Türkleri Platformu tarafından Kızılgöl mevkisinde 25 ülkenin katılımıyla düzenlenen şölenin ikinci gününde, yöresel kıyafetli atlılar gösteri sundu.

Mehter takımının konser verdiği etkinlikte, bayrak ve izci gösterisi yapıldı, uçurtma yarışmaları düzenlendi.

Kazakistan Türk Halkları Medeniyet Vakfı Genel Başkanı Ahmet Dağduran, yaptığı açıklamada, şölende bulunmaktan mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Hatay'ın küçücük ilçesi Yayladağı'nda Türk dünyasının toplanmasının çok anlamlı olduğunu belirten Dağduran, şunları kaydetti:

"Bugün 'Ermeni lobisi', 'Yahudi lobisi' diyoruz ama kendi lobimizi oluşturmak için gayret göstermiyoruz. Türkiye'nin en büyük sıkıntısı kendisini tanıtamamasıdır. Türk devletlerine ait vakıf, dernek ve okulda okuyan öğrencilerimiz bir lobi faaliyetinde olursa, Türkleri bir araya getirebilirse dünyadaki geçerli sözümüz yerini bulacaktır. Dünyanın en güçlü, en büyük milletiyiz. Kendimize güvenimiz tam olsun. Kimseye ihtiyacımız yok. Maddi ve manevi yönden Türk birliğini oluşturabilirsek bugün dünyaya yön verebilecek, dünyayı idare edebilecek bir güce sahip oluruz."

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma da şölenin ay yıldızlı bayrağın altında yapılmasının gurur verici olduğunu dile getirdi.

Suriyeli Türkmenlerin büyük zulüm gördüğünü anlatan Cuma, "Bu kadar zulme rağmen bu şölendeki kardeşlerimizi gördüğümüzde kendimizi artık daha güçlü hissediyoruz. Gereken mücadeleleri Suriye'de verdik, veriyoruz ve vereceğiz. Ama gücümüzün asıl kaynağı Türk kardeşlerimizdir." dedi.

Şölen, gece güreş müsabakası finalleri ve Aşık Sefai konseriyle son bulacak.