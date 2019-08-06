Hatay'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı Hatay'da, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulundukları iddiasıyla aralarında kadınların da olduğu 22 zanlı gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'de örgütsel irtibatları bulunan ve örgüte eleman temin ederek Suriye'ye gi