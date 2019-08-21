HATAY (AA) - Türk Kızılayı Hatay Toplum Merkezi aracılığıyla bir araya gelen Türk ve Suriyeli çocuklar, hayvan barınağını ziyaret ederek medikal malzeme yardımında bulundu.

Reyhanlı ilçesinde yaşayan Türk ve Suriyeli 14 çocuk, Hatay Büyükşehir Belediyesine ait sahipsiz hayvan barınağını ziyaret etti.

Türk Kızılay tarafından temin edilen medikal malzemeleri, buradaki hayvanların tedavisinde kullanılmak üzere teslim eden çocuklar, hayvanları da sevdi.

Türk Kızılay Toplum Merkezi görevlisi Rami Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ve Suriyeli çocukların kaynaşmasını ve sokak hayvanlarına karşı duyarlılığı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Etkinliğin en önemli yanının çocuklara hayvan sevgisi aşılamak olduğunu ifade eden Koçak, "Çocuklarımız güzel bir gün geçirdi. Hem kaynaşmış oldular hem de hayvan sevgisi ile birlikte doğa konusunda bilinçlenmiş oldular.'' dedi.





Koçak, bu tür etkinliklerin devem edeceğini sözlerine ekledi.







