HATAY (AA) - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Orta Asya Alt-Bölge Ofisi, Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı kapsamında liderlik ettiği 'Gıda Güvenliği ve Tarım Sektörü' çalışma grubu toplantısını Hatay'da yaptı.

Antakya'da bir otelde gerçekleşen toplantıda, kırsal kalkınma programlarının tarım direncini nasıl geliştirebileceği, tarımsal geçim kaynağını geliştirip istikrarı nasıl sağlayabileceği ve hem mülteciler hem de ev sahibi topluluklar için mevcut girişimlerin nasıl güçlendirebileceği konuları görüşüldü.

Toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığı Uzmanı Serhat Burak Güreşinli, Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı kapsamında tarımsal faaliyetlere yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destek ve işbirliği konularında bir sunum gerçekleştirdi.



