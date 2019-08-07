HATAY (AA) - Hatay'da Kurban Bayramı öncesinde hem satış hemde bileme siparişleri artan bıçakçılar yoğun mesai harcıyor.

Babasından devraldığı bıçakçılık mesleğini çocuklarıyla beraber küçük bir işletmede devam ettiren Mehmet Kamburoğlu, gece geç saatlere kadar bıçak bilediklerini söyledi.

60 yıldır bu mesleği devam ettiren Kamburoğlu, "Ben ve iki çocuğumla beraber çalıştığımız bu işletmemizde bıçak satışlarımız bu günlerde çok iyi çok şükür. Günde 600 bıçağın bilemesi de yapıyoruz. Arefe günü geç saatlere kadar çalışacağız." dedi.

Bıçak bileme fiyatının 1,5 lira olduğunu söyleyen Kamburoğlu, bıçak fiyatlarının da 4 ile 50 lira arasında değiştiğini dile getirdi.

Her Kurban Bayram arefesinde evdeki bıçakları bilemeye getirdiğini aktaran Mehmet Ali Alyanak, keskinleştirecekleri bıçaklar ile kurbanı kesip ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını, bir bayramı da bu şekilde eda edeceklerini kaydetti.



