HATAY (AA) - Hatay'da emniyet ve jandarma trafik birimleri bayram öncesi ve süresince alınacak tedbirleri masaya yatırdı.

Hatay Valiliği Tayfur Sökmen toplantı salonunda Hatay Trafik Denetleme Şube Müdürü Oğuz Birkoç Başkanlığı'nda yapılan toplantıya, tüm ilçelerin emniyet ve jandarma trafik birimleri katıldı.

Toplantıda, 2019 yılı Kurban Bayramı ile ilgili alınan tedbirler gözden geçirilerek bayram süresince güzergahlarda oluşacak trafik yoğunluğu ve meydana gelebilecek trafik kazaları önleme ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmede, sürücülerin, trafik kurallarına hassasiyetle uymaları, uykusuz, yorgun araç kullanmamaları, emniyet kemerlerini mutlaka takmaları, uzun mesafeli seyahatler için araçlarının bakımlarının yaptırılması, hız limitlerini aşmamaları, araç kullanırken kesinlikle cep telefonu ile görüşme yapmamaları, radyo gibi dikkat dağıtıcı cihazlarla ilgilenmemeleri, genç ve uzun mesafe deneyimi olmayan sürücülerimizin trafikte daha dikkatli ve duyarlı olmaları istendi.

Kazaların genellikle varış yerine yakın noktada meydana geldiğine vurgu yapılırken, bu nedenle sürücülerin ‘Çok az bir mesafe kalmışken mola verilmez’ şeklindeki düşünceyle kesinlikle hareket etmemeleri rica edildi.