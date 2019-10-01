HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bedelli askerlere "kadına yönelik şiddetle mücadele ve evlilik öncesi" eğitim semineri düzenlendi.

İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda, Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürülüğünce verilen seminerde, 2 bin 252 Mehmetçiğe uzman psikolog Münevver Uyar, tarafından bilgiler verildi.

Seminerde, kadın-erkek eşitliği, kadına yönelik ve aile içi şiddetle ilgili düzenlemeler, evlilik çağına gelmiş bireylerin doğru eş seçimiyle evlilik hayatına hazırlanmaları konularında bilgiler aktarıldı.