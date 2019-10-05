ANKARA - Milli Savunma Bakanlığından, Hatay'da Suriye sınır hattındaki kontrol noktasında aracın çarptığı askerin şehit olmasına ilişkin başsağlığı mesajı yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sınır hattındaki kontrol noktasında nöbet tutan askerin, yoldan geçen aracın çarpması sonucu ağır yaralandığı ve sevk edildiği hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.