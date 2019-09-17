HATAY - Hatay'da Ahilik Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Etkinlik, Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.

Ardından, Vali Rahmi Doğan, Ticaret İl Müdürü Halit İmrek, Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Abdulkadir Teksöz, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin'i makamında kabul etti.

Hatay Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu, Tarihi Kurşunlu Han'da devam eden etkinlikte yaptığı konuşmada, ahilik kültürüne eskisinden daha fazla sahip çıkılması gerektiğini söyledi.



Esnafların ahilik kültürüyle beraber, birlik ve bütünlüklerine sahip çıkması gerektiğini dile getiren Çakıroğlu, "Rekabet ortamında ve uluslararası alanda ahilik kültürüne yaraşır bir şekilde mücadele etmeliyiz. Yabancı sermaye ile mücadele etmek için de üretmeli ve yerli üretime destek vermeliyiz." diye konuştu.

Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Abdulkadir Teksöz de ahiliğin, ticaret ile ahlakı buluşturan bir hayat felsefesi olduğunu kaydetti.

Ahiliğin, kardeşlik, birlik, beraberlik gibi değerleri özünde topladığını belirten Teksöz, "Kazanç elde etmek için her yolu mubah görmek, aldatıcı reklam, hile, haksız rekabet, haksız kazanç ve aşırı kar gibi yollara başvurmak ahilik kültüründe yok sayılmıştır. Ahilik, insanların bir iş, bir meslek sahibi olmalarını şart koşmuştur." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından, ilin ahisi seçilen İmadeddin Hayzaran'a ahilik kaftanı giydirildi.

CHP Hatay Milletvekilleri İsmet Tokdemir, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, resmi kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı etkinlik, esnaf sergisinin gezilmesi, mehter takımı gösterisi, pilav ve tatlı ikramının ardından esnaf ziyaretleriyle son buldu.



